На форуме "Армия" показали трофейную технику

Более 450 экспонатов были захвачены российской армией во время спецоперации

В рамках форума "Армия-2022", в парке "Патриот" открылась выставка трофейных вооружений и военной техники. Более 450 экспонатов были захвачены российской армией во время спецоперации по защите Донбасса.

Среди них беспилотники австрийского и турецкого производства, американская гаубица M777, реактивные снаряды украинских РСЗО и обломки оперативно-тактической ракеты "Точка-У", штатовские Javelin, управляемые противотанковые ракеты NLAW, французско-германский ПТРК Milan и американские Stinger. Отдельно представлено стрелковое оружие и амуниция производства США и ряда западных стран, а также Израиля и Украины.

Большинство из выставленной техники исправно, ее военнослужащие ВСУ просто бросили.

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