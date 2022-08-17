Байден превратил в шоу подписание закона о борьбе с инфляцией

Президент США отчаянно пытается поднять свой низкий рейтинг

Президент США Джо Байден наконец-то обратил внимание на проблемы внутри страны. Подписание пакета мер на 430 миллиардов долларов, направленных на борьбу с инфляцией, он превратил в настоящее шоу.

Глава Белого дома манипулировал защитной маской, пожимал руки окружению и всячески демонстрировал полное выздоровление от ковида, передает "ТВ Центр". Возможно, таким образом Байден пытается поднять свой низкий рейтинг.

Ранее подписанный президентом документ одобрил Конгресс. Средства будут направлены на сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов граждан на здравоохранение, налоги и энергетику. В частности, жителям страны обещают льготы на покупку солнечных батарей. Пока же, властям Штатов не удается обуздать инфляцию и рост цен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"