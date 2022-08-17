Маск пошутил про покупку "Манчестер Юнайтед"

Или не пошутил?

Американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

"Кроме того, я покупаю "Манчестер Юнайтед", не благодарите", - было сказано в посте.

Позднее бизнесмен свои слова опроверг.

"Это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", - сообщил он.

"Манчестер Юнайтед" сейчас находится в кризисе. После двух туров Английской премьер-лиги команда идет последней с нулем очков. На фоне неудачных выступлений все активнее циркулируют слухи о проблемах внутри коллектива. Так, остальные игроки якобы недовольны поведением звездного нападающего Криштиану Роналду, который ни с кем не общается, критикует работу нового тренера Эрика Тен Хага и намерен до конца лета покинуть "МЮ", чтобы играть в Лиге чемпионов, куда "дьяволы" по итогам прошлого сезона не пробились.

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