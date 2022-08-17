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Жителей Львова призвали готовиться к тому, что "сложно себе представить"

09:39
  • среда
  • 17 августа 2022

Зима для украинцев обещает быть очень непростой, предупредил мэр

Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме.

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"Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял", - цитирует Садового издание "Страна".

По словам городского главы, власти Львова закупают печи-буржуйки в большом количестве. Гражданам советуют покупать электрочайники, электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал подготовить к зиме теплую одежду и одеяла.

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