Жителей Львова призвали готовиться к тому, что "сложно себе представить"

Зима для украинцев обещает быть очень непростой, предупредил мэр
Мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города готовиться к тяжелой зиме.
"Горожанам стоит готовиться к ситуации, которую сложно себе представить. Дрова никто не отменял", - цитирует Садового издание "Страна".
По словам городского главы, власти Львова закупают печи-буржуйки в большом количестве. Гражданам советуют покупать электрочайники, электроприборы на аккумуляторах и сухой спирт.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал подготовить к зиме теплую одежду и одеяла.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"