Володин отметил неэффективность санкций против России

Рестрикции бумерангом ударили по США и Евросоюзу

Антироссийские санкции не оказали на экономику страны такого отрицательного влияния, как прогнозировали иностранные эксперты. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram, зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на 2022 год. По их мнению, сокращение российской экономики окажется почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали.

Если после первых трех пакетов антироссийских санкций за рубежом предрекали России сокращение ВВП на 12,4%, то после шестой волны ограничений прогноз "сжался" до 4,7%.

Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу, резюмировал Володин.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ЕС практически исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима. При этом дипломат предупредил, что это не дает оснований для "какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили".

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