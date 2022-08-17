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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Гоши Шишова

09:48
  • среда
  • 17 августа 2022

У мальчика острый лимфобластный лейкоз

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали средства на лечение 14-летнего Гоши Шишова. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Ребенок уже перенёс трансплантацию костного мозга, но врачи обнаружили новую злокачественную опухоль. Гоше подобрали препарат, который может помочь победить болезнь. Теперь необходимо провести ещё один курс лечения. На него требуется больше двух миллионов рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение Гоши.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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