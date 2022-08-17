В ФРГ пожаловались на миллиардные убытки из-за сокращения поставок газа из России

В Германии объявили "Газпром" ненадежным поставщиком

Стабилизация энергоснабжения Германии потребовала миллиардных вложений в результате резкого сокращения поставок газа из России. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал руководитель германского энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах.

В первом полугодии Uniper получил чистый убыток по МСФО в размере 12 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро связаны с ожидаемыми будущими последствиями сокращения поставок газа. Чистый долг Uniper вырос с 324 млн до 2,057 млрд евро.

С 14 июня 2022 года и по сегодняшний день Uniper получает от "Газпрома" только от 20% до 40% от предусмотренных контрактом объемов газа, говорится в отчете германской компании.

В Uniper заявили, что "Газпром" нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и стал ненадежным поставщиком для немецкого газового рынка, сообщает ТАСС.

Из-за нехватки топлива в Германии решили ввести сбор за газ, который должны будут платить частные домохозяйства и компании в стране с октября. Компания Trading Hub Europe, объединяющая германских национальных газовых операторов, объявила, что величина сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час.

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