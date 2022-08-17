Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока - 2"

Другого выхода у немецких властей может не остаться

Германия страдает от продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, что препятствует судоходству и снабжению немецких электростанций углем, заявил в статье для чешской газеты Lidovky главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

"Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток - 2", - добавил он.

В феврале правительство Германии приостановило сертификацию "Северного потока - 2" по политическим мотивам.

Строительство газопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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