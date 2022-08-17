В Польше заявили о желании Германии вернуть бывшие земли

Они были утеряны по результатам ВМВ
Германия планирует "вернуть бывшие земли" в пределах границ Польши.
Такое заявление сделал председатель Национального банка Польши Адам Глапинский в интервью Gazeta Polska. Кроме того, в планах Берлина - подчинение пояса стран между Германией и Россией.
"Если раньше речь шла о слиянии германских государств или поглощении ГДР, то есть бывшей советской оккупационной зоны, то с момента выполнения этой задачи - о возвращении в той или иной форме своих бывших земель, находящихся сейчас в пределах польских границ", - сообщил он.
Подобный расклад возможен, если к власти в Польше придет лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Он, по мнению Глапинского, ориентирован на ФРГ.
По итогам Второй мировой войны к Польше отошли восточные области Германии (часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг и округ Щецина).
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