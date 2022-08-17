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Молдавия снова попросила "Газпром" об отсрочке

10:26
  • среда
  • 17 августа 2022

История повторяется

"Молдовагаз" просит "Газпром" об отсрочке, сообщил глава компании Вадим Чебан.

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"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август - сентябрь текущего года", - написал он в Telegram.

С ноября 2021 года между "Газпромом" и "Молдовагазом" действует новый контракт на поставку газа сроком на пять лет. При этом в том же ноябре республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Затем - еще одна, в январе.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов тогда отмечал, что кризис неплатежей еще может повториться.

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