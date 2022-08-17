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Австралия отобрала у России землю под строительство посольства

10:41
  • среда
  • 17 августа 2022

Канберра приняла решение расторгнуть договор аренды

Власти Канберры — столицы Австралии — уведомили Россию о решении прекратить сдавать в аренду земельный участок, права на который Москва приобрела с целью строительства нового здания посольства. Об этом в среду, 17 августа, рассказали в национальном столичном управлении (NCA) Австралии, которое занимается вопросами планирования и управления земельными ресурсами.
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В ведомстве заявили, что такое решение было принято "после регулярных консультаций и обсуждений с представителями России на протяжении многих лет, а также в отсутствие обязательств по срокам завершения работ".

Как заявила руководитель Национального столичного управления Салли Барнс, "незавершенные работы нарушают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной столице".

У российских властей есть 20 дней со дня вручения уведомления о расторжении договора, чтобы очистить участок. При этом решение о прекращении аренды участка для нового посольства России не затрагивает существующее российское посольство, сообщает РИА Новости.

Австралия включена российскими властями в перечень недружественных государств. Все операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных стран подлежат одобрению правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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