Под огнем - жилые кварталы Донецка, Макеевка, Горловка и Пантелеймоновка

ВСУ не прекращают обстрелы населённых пунктов Донбасса. Под огнём - жилые кварталы Донецка, Макеевка, Горловка, Пантелеймоновка. За сутки погибли двое мирных граждан, 12 получили ранения. Разрушены дома и социальные объекты. Союзные войска продолжают успешное наступление - неонацистов вытесняют из Марьинки, стратегические позиции заняты в Соледаре.

От школы в поселке Родаково остались только обугленные стены. Националисты выпустили по населенному пункту с десяток реактивных снарядов. Вот их фрагменты. Следователи сразу определили. ВСУ вели огонь из американских установок Himars. Еще несколько снарядов угодили в детсад, железнодорожное депо и многоквартирные дома.

В Ясиноватой снаряды радикалов разорвались в частном секторе. Как минимум два дома сгорели. Под огнем оказались сразу три района в Донецке. Разрушения - в Горловке, Макеевке. Пантелеймоновку нацисты обстреляли ракетой "Точка У". Погиб местный житель.

Почти в каждом случае ВСУ ведут обстрелы мирных кварталов из гаубиц и реактивных установок. Марьинка усилиями националистов превращена в руины.

Боевики удерживали город несколько лет. Но теперь отступают, бросая оружие и технику. Сегодня союзные силы начали штурм Марьинки. ВСУ сопротивляются. Бросают в бой ударные дроны. Но их успешно сбивают российские ПВО.

К концу недели, говорят командиры, стратегически важный пункт может полностью перейти под контроль ополченцев.

В Соледаре бойцы народной милиции надежно закрепились в промзоне. Заняли выгодные позиции. И сейчас зачищают заводы, где еще несколько дней назад были позиции ВСУ.

Еще один оперативный успех. Союзные силы прорвали оборону нацистов под Угледаром. Наступление активно поддерживает российская штурмовая авиация. В полном окружении могут оказаться подразделения ВСУ в районе Северска и Авдеевки. Плотность огня по националистам настолько высокая, что радикалы просто не выдерживают и бегут. Из-под Песок и Первомайского, рассказывают ополченцы, только за последние дни дезертировали три роты 56-й мотострелковой бригады ВСУ.

Разведка союзных сил сегодня сообщила - взамен выбывших дезертиров ВСУ перебросили на этот участок до ста радикалов запрещенной в России организации "Правый сектор".

Бесшумный выстрел. Доклад. Уничтожать нацистов и в первую очередь их командиров, пулеметчиков, артнаводчиков наступающим штурмовым группам помогают снайперы. Они действуют парами. Незаметно подбираются к передовой. Но после выполнения задач не отходят сразу, а только меняют точки. И ведут поиск новых целей. Снайперский огонь сеет панику в рядах ВСУ не меньше, чем российская артиллерия (см. видео репортажа).

Впрочем, у каждого националиста есть шанс выжить. Для этого надо сложить оружие и сдаться. Об условиях и правилах капитуляции боевикам ежедневно по радиостанции сообщают российские связисты.

Этот "Тигр" объезжает прифронтовые участки. И выходит на частотах, которые легко можно поймать в любом радиоприемнике. Его позывные слышны в радиусе 15 километров.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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