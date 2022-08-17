В Энергодаре сотрудники Росгвардии задержали информаторов ВСУ

Наводчикам будет предъявлено обвинение по статье "Акт международного терроризма"

В Энергодаре сотрудники Росгвардии задержали двух информаторов ВСУ. Мужчины, работавшие на атомной электростанции, передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. Показания наводчиков подтверждают причастность Киева к обстрелам АЭС, которые могли обернуться катастрофой для всего мира.

Это уникальная операция, которую проводит спецназ Росгвардии в пригороде Энергодара. Сейчас проведут задержание наводчика, который корректировал украинскую артиллерию.

Дом окружен, окна под прицелом. Группа захвата действует быстро, не давая преступнику опомниться.

Во время обыска у 29 летнего Олега Морочковского нашли блокнот с данным о постах охраны АЭС, зарисовками российской бронемашины. На полках – техника нацистской Германии и подробный макет атомной станции, где он работал охранником.

"В марте 2022 года мне позвонил товарищ по телефону, и мы с ним давно общались, вместе служили, вместе учились. Попросил меня помочь по поводу данных дислокаций, передислокаций военных. Я согласился", - заявил Олег Морочковский.

Со своего поста он видел первый реакторный блок, учебно-тренировочный центр, рядом с которым украинские снаряды перебили линии электропередачи, и многое другое.

"Передавал данные по месту дислокации на территории станции... Пост перед заездом в город", - признался Олег.

За слив информации Морочковский денег якобы не брал. Успел передать в СБУ порядка 10 различных целей. Из-за такого сотрудничества даже сам чуть не погиб.

- Это было на базе "Уют". Я там был на посту, в командировке. Где-то часа в 3, начало 4 туда был прилет мины или ракеты, не могу знать, потому что был взрыв, меня стеклом посекло – и всё. - А вы эти координаты передавали? - Да. Это было там рядом. - А вот на этой базе "Уют"... - Нет, там военных не было.

Алексей Данилов 15 лет работал инженером на АЭС, а в марте этого года переквалифицировался в информатора. Данные даже не проверял, о жертвах среди местного населения не думал.

"Первая информация – это было расположение российских войск в гостинице, но это по слухам. То есть я лично не видел, просто где-то на улице люди разговаривали, что там живут войска. Я и скинул", - рассказал Алексей Данилов.

Он также рассказал, что рядом были жилые дома.

- Не подумали о том, что люди могут пострадать если будет атака? - Нет.

Он родился в Крыму, но русским себя не считает. 8 лет, пока шла гражданская война в Донбассе, политикой не интересовался. Данные передавал незнакомому человеку через мессенджеры. Средства ПВО, пункты охраны, подразделения войска радиационной, химической и биологической защиты – под угрозой оказалась вся система безопасности АЭС.

- Машина радиоэлектронной борьбы, которая в определенном месте стояла – вот это я и скинул, геолокацию. - И тоже не думали, что по атомной станции могут нанести удары и что это будет катастрофа? - Нет. Я думал, что никто не будет стрелять по атомной станции.

Показания наводчиков подтверждают – Украина напрямую причастна к обстрелу АЭС. ВСУ наносили удары, не считаясь с реальной ядерной угрозой не только для местных жителей, но и для всего мира. Попадания были в опасной близости от хранилищ реактивных изотопов и ядерных отходов, возле системы охлаждения и линий электропередачи. Все разрушения зафиксированы. Наводчикам будет предъявлено обвинение по 361-й статье "Акт международного терроризма". Им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, Энергодар, Запорожская область. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"