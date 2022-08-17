В Германии снизился уровень поддержки бойкота российского газа

Bloomberg указывает, что Западу стало труднее объяснять гражданам экономические проблемы важностью противостояния с Москвой

430 миллиардов долларов на борьбу с инфляцией. Акт о выделении рекордной суммы подписал Джо Байден. Спасти американскую экономику предполагается в том числе с помощью зелёной энергетики, которая так сильно подвела партнёров США в Европе. Чем ближе осенне-зимний сезон, тем громче в странах ЕС звучат призывы сотрудничать с Москвой.

Размашистая подпись Джо Байдена стоит под законопроектом о снижении инфляции. Механизм простой: американцам предлагают слезть с нефтегазовой иглы, учитывая, что топливо в стране дорожает. Теперь семьи, которые установят во дворах солнечные батареи и пересядут на электромобили, смогут экономить около тысячи долларов в год. На финансирование "климатического пакета" Вашингтон выделяет рекордные 430 миллиардов долларов, в том числе за счет сокращения расходов на здравоохранение.

"В этот исторический момент демократы встали на сторону американского народа, а каждый республиканец в Конгрессе встал на сторону своих собственных интересов в голосовании. Каждый до единого. Крупные фармацевтические компании потратили почти сто миллионов долларов, чтобы отменить этот законопроект", - заявил Байден.

Республиканцы, называвшие законопроект популистским, не отмалчиваются и теперь. Сенатор Джон Нили Кеннеди в эфире Fox News напомнил Джо Байдену в годовщину смены власти в Афганистане, что хозяин Белого дома оставил в Средней Азии оружие на сумму 85 миллиардов долларов. Среди других провалов указал на лишение Штатов энергетической независимости и неудачные решения правительства во время пандемии.

"Я не думаю, что большинство населения ненавидит Джо Байдена. Однако никто не скажет, что он справляется со своей работой. Большинство считает, что ему было бы лучше продавать катетеры в ночном телемагазине, чем быть президентом Соединенных Штатов", - сказал сенатор.

Об энергетической зависимости от России – чем ближе осень – все больше задумываются и в Европе. Издание Onet пишет, что в Польше газ закончится в декабре, а стремление Варшавы компенсировать 10 миллиардов кубометров топлива за счет поставок из Норвегии – утопия. Все потому, что в Осло не намерены наращивать добычу. Чешский экономист Лукаш Кованда прогнозирует, что из-за продолжающейся в Центральной Европе засухи и снижения уровня воды в реках, которое мешает судоходству и снабжению электростанций углем, Берлин вынужден будет договариваться с Москвой.

"Это значительно повышает вероятность того, что осенью или зимой Германия окажется в ещё более тяжёлом положении, и, возможно, ей придется пойти на распределение энергии или позорный запуск газопровода "Северный поток — 2", - говорит Кованда.

Bloomberg указывает на то, что властям США и Евросоюза все труднее объяснять простым гражданам экономические проблемы важностью противостояния с Москвой. Решимость населения падает. Опрос в 10 европейских странах показал, что 42 процента респондентов считают: их правительства уделяют слишком много внимания Украине и слишком мало внутренним проблемам. В Польше и Румынии так думает каждый второй.

"Проведённый в июле в Германии опрос показал, что уровень поддержки бойкота российского газа снизился. Хотя это ключевое средство давления на Кремль, такой бойкот поддерживает менее трети респондентов. Шестью неделями ранее их было 44%", – пишет Bloomberg.

Антироссийские настроения по-прежнему сильны в Прибалтике. Власти Латвии не будут продлевать вид на жительство гражданам нашей страны и ограничат въезд по шенгенским визам, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш. В этом вопросе Рига бежит впереди Брюсселя. В Еврокомиссии напоминают, что визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"