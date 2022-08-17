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В России появится центр развития искусственного интеллекта

10:59
  • среда
  • 17 августа 2022

Он начнет работу в сентябре

Национальный центр развития искусственного интеллекта при правительстве России будет запущен в начале сентября 2022 года. Об этом в среду, 17 августа, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Этот центр станет ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, а также будет способствовать раскрытию компетенций более 2 тысяч участников системы искусственного интеллекта.

По словам замглавы кабмина, эффект для российской экономики от применения искусственного интеллекта в 2021 году составил более 300 млрд рублей.

Показатель внедрения искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики страны в настоящее время доходит до 20%, рассказал Чернышенко. Ожидается, что к 2024 году это показатель будет составлять не менее 50%, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности технологического суверенитета. Российский лидер отметил, что в условиях санкций из России "уходят некоторые компании и уносят с собой технологии", однако это "заставляет нас шевелиться".

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