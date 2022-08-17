С природным пожаром в Усть-Донецком районе борются уже почти двое суток

В Ростовской области удалось локализовать масштабное возгорание. С природным пожаром в Усть-Донецком районе борются уже почти двое суток, передает "ТВ Центр".

Огнём охвачено свыше 330 гектаров. Пламя перекинулось на населённые пункты, повреждены более 50 домов. Жителей оперативно эвакуировали. Тушат с земли и воздуха. За сутки авиация сбросила сотни тонн воды. Всего задействовано свыше 500 человек и ста единиц техники. В районе объявлен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

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