В Крыму объяснили заявления Киева об атаках на мост

Объект находится под неустанным контролем системы ПВО
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Крымский мост должен быть уничтожен.
"Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни", - цитирует Бобкова РИА "Новости".
Как уточнил парламентарий, Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО.
"Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность", - добавил Бобков.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"