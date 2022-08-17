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В Крыму объяснили заявления Киева об атаках на мост

10:52
  • среда
  • 17 августа 2022

Объект находится под неустанным контролем системы ПВО

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Крымский мост должен быть уничтожен.

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"Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни", - цитирует Бобкова РИА "Новости".

Как уточнил парламентарий, Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО.

"Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность", - добавил Бобков.

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