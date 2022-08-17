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Россия направила ноту Армении из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване

11:09
  • среда
  • 17 августа 2022

Москву возмутили циничные вбросы

Посольство России в Армении направило ноту в МИД страны из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в причастности к ЧП в "Сурмалу".
Посольство опровергло пропажу россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване

Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства в среду, 17 августа.

"Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур", - заявили в посольстве.

В посольстве отметили, что Россия в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии. Москва ждет от властей Армении публичного опровержения слухов.

Взрыв в ТЦ "Сурмалу" произошел днем 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта. Локализация пожара длилась более двух суток.

По последним данным, в результате трагедии погибли 16 человек, пострадали 62. В МЧС республики уточнили, что на складе в ТЦ хранилось около 4 тонн пиротехники.

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