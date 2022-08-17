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Появились новые подробности о турбине для "Северного потока"

11:20
  • среда
  • 17 августа 2022

Агрегат до сих пор находится в ФРГ

Турбина компании Siemens Energy, необходимая для функционирования газопровода "Северный поток", все еще находится в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в Германии. Об этом в среду, 17 августа, рассказал представитель компании.
Siemens устранила лишь четверть неисправностей на турбинах

В Siemens Energy отметили, что агрегат опломбирован и готов к отправке, в случае согласования всех вопросов его предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Как утверждают в Siemens Energy, турбина для "Северного потока", прошедшая ремонт, полностью готова к возвращению в эксплуатацию, сообщает агентство DPA.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции Евросоюза никак не ограничивают отправку в Россию газовой турбины Siemens для "Северного потока". В свою очередь, заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что Берлин не видит препятствий отправке турбины Siemens для "Северного потока" России.

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