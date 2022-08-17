Онищенко предостерег от введения COVID-ограничений по всей России

Регионы должны самостоятельно принимать решение, считает эксперт

Вводить коронавирусные ограничения на всей территории России одновременно нельзя, в каждом субъекте необходимо принимать решение с учетом ситуации. Такое мнение в среду, 17 августа, высказал заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Эксперт напомнил, что в каждом субъекте Российской Федерации работают штабы по коронавирусу, в каждом конкретном случае регионы должны самостоятельно принимать решение, исходя из ситуации.

Онищенко допустил, что в зависимости от развития событий принимать какие-то меры нужно даже не на всей территории того или иного региона, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Бурятия первая из российских регионов вернула масочный режим в общественных местах и общественном транспорте. Также в республике усиливается требование по соблюдению правил гигиены. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в субъекте Российской Федерации.

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