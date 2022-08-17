МИД: глобального голода не будет

Цены на зерновые в последние несколько месяцев неуклонно снижаются

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что глобального голода в мире не будет.

"Думаю, что глобального голода не будет, тем более что цены на зерновые в последние несколько месяцев неуклонно снижаются, и во многом это благодаря тем договоренностям, которые были достигнуты между Россией, ООН, Турцией и Украиной", - сказал дипломат в эфире канала "Россия-24".

В июле ООН сообщила, что доля голодающих на планете достигла 9,8% от всего мирового населения.

При этом с умеренной или тяжелой формой отсутствия продовольственной безопасности столкнулась почти треть человечества - около 2,3 миллиарда, на 350 миллионов больше, чем до начала пандемии.

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