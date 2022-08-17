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Малый и средний бизнес сможет получать льготные кредиты под 3–4,5%

11:40
  • среда
  • 17 августа 2022

Взять кредит можно на десять лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса

Документ опубликован на сайте кабмина России. Малые и средние предприятия смогут брать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Срок действия льготной программы - три года. Взять кредит можно на десять лет.

Средства, полученные по льготной ставке, можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств", - говорится в сообщении.

Предполагается, что до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 миллиардов рублей.

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