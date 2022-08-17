Собянин проинспектировал ход благоустройства в районе Москворечье-Сабурово

В следующем году в районе пройдет Большая кольцевая линия метро

В столице завершили благоустройство долины реки Чертановки, а также жилых кварталов в районе Москворечье-Сабурово. Итоги работ сегодня проинспектировал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, было многое сделано для повышения качества жизни. Проложили удобные тропинки, создали детскую и спортивные площадки, зоны отдыха, высадили деревья и кустарники, а также установили фонари и камеры видеонаблюдения. В следующем году в районе пройдёт Большая кольцевая линия метро и будет завершено строительство южного участка Московского скоростного диаметра.

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