ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва фиксирует рекордный рост товарооборота с Китаем

11:50
  • среда
  • 17 августа 2022

Еще в 2018 году была достигнута отметка в 100 миллиардов долларов

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что товарооборот между Москвой и Пекином в этом году растет колоссальными темпами.
Китай назвал сотрудничество с Россией образцовым

"С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 с лишним лет комплексная система двусторонних связей самых разных уровней - от высшего до регионального в различных сферах и секторах", - сказал дипломат в эфире "России 24".

Ранее власти России и Китая условились довести товарооборот до 200 миллиардов к 2024 году.

В 2018 году была достигнута отметка в 100 миллиардов долларов, по итогам 2021-го - рекордные 146,887 миллиарда.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Порт Китая
Порт Китая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.