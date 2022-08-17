Москва фиксирует рекордный рост товарооборота с Китаем

Еще в 2018 году была достигнута отметка в 100 миллиардов долларов

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что товарооборот между Москвой и Пекином в этом году растет колоссальными темпами.

"С Китаем у нас в 2021 году был товарооборот порядка 140 миллиарда долларов. В этом году он растет колоссальными темпами. У нас выстроена за последние 20 с лишним лет комплексная система двусторонних связей самых разных уровней - от высшего до регионального в различных сферах и секторах", - сказал дипломат в эфире "России 24".

Ранее власти России и Китая условились довести товарооборот до 200 миллиардов к 2024 году.

В 2018 году была достигнута отметка в 100 миллиардов долларов, по итогам 2021-го - рекордные 146,887 миллиарда.

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