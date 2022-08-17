Собянин рассказал о судьбе бывших промзон в Грайвороново и на Варшавском шоссе

Столица продолжает комплексное развитие неэффективно используемых территорий

Столичные власти утвердили еще два проекта в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий и бывших промзон. Об этом в среду, 17 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник на своей странице в соцсети "ВКонтакте", первая территория находится в Текстильщиках, между 1-м Грайвороновским проездом и строящимся участком МСД. На месте складов планируется построить жилые кварталы с квартирами для участников реновации, а также магазины, банки, кафе и рестораны.

Новую жизнь получит также территория в Нагорном районе между путями МЦК, Севастопольским проспектом, 6-м Загородным и Нагорным проездами. В бывшей промзоне появятся общественно-деловые здания, в том числе для инновационных центров, офисов, магазинов, банков и кафе. Планируется построить спортклуб и гостиницу.

От реализации первого проекта город получит больше 1 тысячи рабочих мест, второй проект даст еще 12 тысяч, отметил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин подписал постановления, которыми утвердил проекты комплексного развития двух участков в неэффективно используемых промышленных зонах в районах Тимирязевский и Хорошево-Мневники. Ожидается, что в результате реализации программы "Индустриальные кварталы" в Москве будет создано порядка 550 тысяч рабочих мест, а городской бюджет дополнительно получит порядка 3 трлн рублей в виде налоговых поступлений.

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