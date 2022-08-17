С коронавирусом в России госпитализированы еще 3167 человек

Подтверждено 63 летальных исхода

В России с коронавирусом госпитализированы за сутки 3167 человек, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания в Telegram.

"Выписано в связи с выздоровлением 22680 человек, на 10,2% больше по сравнению с 16 августа. Выявлено 33106 новых случаев COVID-19. Подтверждено 63 летальных исхода", - уточняется в сообщении.

В Москве суточный прирост заболевших составил 10241, в Санкт-Петербурге - 3881, в Подмосковье - 1698.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 18 964 246 случаев коронавируса, умерли 383300 пациентов.

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