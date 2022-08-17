ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

12:07
  • среда
  • 17 августа 2022

Координация осуществлялась с территории Украины

В Джанкое и Ялте нейтрализована законспирированная ячейка террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (организация запрещена в России – прим. ред.).
ФСБ разоблачила сторонника "Правого сектора" в Ставрополье

В состав группы входили шесть россиян, они задержаны. Ячейкой руководили с территории Украины, сообщили ТВЦ в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - отметили в службе безопасности.

По месту жительства преступников были обнаружены пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ФСБ России
ФСБ России
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.