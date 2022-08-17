ФСБ разгромила ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Крыму

Координация осуществлялась с территории Украины

В Джанкое и Ялте нейтрализована законспирированная ячейка террористов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (организация запрещена в России – прим. ред.).

В состав группы входили шесть россиян, они задержаны. Ячейкой руководили с территории Украины, сообщили ТВЦ в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман", - отметили в службе безопасности.

По месту жительства преступников были обнаружены пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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