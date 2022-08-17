В Совфеде назвали возможный срок запуска "Северного потока-2"

В Германии пока отвергают такую возможность

Не исключено, что до конца 2022 года Германия может запустить газопровод "Северный поток-2". Такое мнение в среду, 17 августа, высказал первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, германские власти могут согласиться на запуск трубопровода в эксплуатацию, "когда приспичит, если станет совсем тяжко". Если уровень жизни в Германии резко упадет, "никто не будет спрашивать о позиции ФРГ по отношению к России, будут спрашивать — почему мы стали хуже жить", предупредил политик.

Джабаров напомнил, что Россия открыта к сотрудничеству, а что касается Европы — можно говорить о возможных изменениях в настроениях в европейских странах, поскольку "они все ощутили, чем для них может закончиться такой разрыв экономических связей с нашей страной".

Сенатор предположил, что ближе к ноябрю отношение к России в Европе может стать еще более лояльным, сообщает РИА Новости.

Ранее главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что осенью или зимой Германия окажется в еще более тяжелом положении, и, возможно, Берлину придется пойти на распределение энергии или "позорный запуск" газопровода "Северный поток-2".

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