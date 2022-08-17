Празднование Дня флага в Москве завершится концертом на Поклонной горе

Мероприятие пройдет 22 августа

Столичные парки культуры и отдыха, библиотеки, культурные центры, музеи, кинотеатры сети "Москино" и дома культуры подготовили тематические праздничные мероприятия ко Дню флага России, который отметят 22 августа.

В Москве центральным мероприятием станет праздничный концерт на Поклонной горе. Для гостей выступят известные артисты и музыкальные коллективы. Начало концерта запланировано на 17:00.

День флага России был учрежден указом президента России Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года. В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление "Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР", согласно которому следовало считать исторический флаг России — полотнище из горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным национальным флагом Российской Федерации.

В 2021 году Россия отметила 30-летие национального флага. Участие в торжествах приняли Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. На Поклонной горе в знак уважения к официальному символу государства развернули триколор площадью 1 тысяча квадратных метров.

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