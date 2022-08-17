Чернышенко рассказал об использовании ИИ госорганами

При этом более 60% организаций испытывают недостаток в финансировании проектов в данной области

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил на пленарной сессии в рамках форума "Армия-2022", что внедрение технологии искусственного интеллекта дает осязаемый эффект отраслям и российской экономике.

"Мы ожидаем, что к 2025 году технология будет массово применяться органами государственной власти и корпорациями. А в стране сформируется единая система национального регулирования, разрешающая масштабное и безопасное использование искусственного интеллекта", - добавил заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

Большая часть крупных российских компаний уже перешла от этапа пилотирования к активному внедрению проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, уточнил он.

Как при этом сообщил Чернышенко, более 60% организаций испытывают недостаток в финансировании проектов в данной области.

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