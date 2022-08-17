МИД опроверг разрыв другими странами экономических связей с Россией

Ни одна страна полностью не прекратила отношения с Москвой

Ни одна страна не прекратила в полной мере торгово-экономическое взаимодействие с Россией. Об этом в среду, 17 августа, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского Министерства иностранных дел Дмитрий Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что ответ на вопрос какие государства прекратили или приостановили торгово-экономическое взаимоотношение с Россией — "никакие".

Несмотря на введенные коллективным Западом санкции в отношении России, секторальные ограничения и попытки вытеснить нашу страну с мировых финансовых рынков, большинство иностранных компаний предпочитают не покидать российский рынок, отметил Биричевский.

Представитель МИД заявил в эфире телеканала "Россия 24", что иностранные компании "проявляют большую ответственность, большую порядочность и последовательность".

В условиях внешних санкций торгово-экономические связи России с рядом государств не только не слабеют — напротив, укрепляются. В частности, товарооборот между Москвой и Пекином в этом году растет колоссальными темпами. В 2021 году показатель составлял около 140 млрд долларов. К 2024 году государства условились довести товарооборот до 200 млрд долларов.

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