Китай оценил позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

Пекин высоко ценит позицию Москвы

Власти Китая ценят позицию президента России Владимира Путина по визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом в среду, 17 августа, завил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Пекин высоко ценит позицию, высказанную российским лидером.

"Слова Путина – это воплощение высокого уровня сотрудничества Китая и России, проявление твердой взаимной поддержки двух стран", - подчеркнули в китайском министерстве иностранных дел.

Ранее Путин заявил, что визит Пелоси на Тайвань - не просто поездка отдельного безответственного политика, а тщательно спланированная провокация.

В начале августа Тайвань посетила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Тогда Китай заявил, что своим сближением с Тайванем американская сторона нарушает "принцип одного Китая" и ставит под угрозу территориальную целостность КНР.

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