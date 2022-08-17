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Китай оценил позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань

12:45
  • среда
  • 17 августа 2022

Пекин высоко ценит позицию Москвы

Власти Китая ценят позицию президента России Владимира Путина по визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Об этом в среду, 17 августа, завил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Пекин высоко ценит позицию, высказанную российским лидером.

"Слова Путина – это воплощение высокого уровня сотрудничества Китая и России, проявление твердой взаимной поддержки двух стран", - подчеркнули в китайском министерстве иностранных дел.

Ранее Путин заявил, что визит Пелоси на Тайвань - не просто поездка отдельного безответственного политика, а тщательно спланированная провокация.

В начале августа Тайвань посетила спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Тогда Китай заявил, что своим сближением с Тайванем американская сторона нарушает "принцип одного Китая" и ставит под угрозу территориальную целостность КНР.

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