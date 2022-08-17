Эксперты: реорганизация бывших промзон снижает нагрузку на инфраструктуру столицы

Такие проекты важны для развития диверсифицированной экономики города

Москва продолжает развивать территории бывших промзон. В Дмитровском проезде и на проспекте Маршала Жукова на месте "серых пятен" появятся две новые точки притяжения: деловой центр в Тимирязевском районе и ЖК в Хорошево-Мневниках. Решение сегодня приняли власти города.

Эксперты отмечают, что те промышленные зоны, которые вошли в очередной перечень реорганизуемых территорий, уже являются динамично растущими точками притяжения города.

Как рассказал в интервью "Комсомольской правде" заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, благодаря проекту "Индустриальные кварталы" бывшие промзоны и неэффективно используемые территории преобразятся в современные пространства.

"Для этой масштабной работы город привлекает в том числе операторов – юридических лиц, созданных для реализации принятых Правительством Москвы решений о комплексном развитии территорий. Так, оператором одного из участков бывшей промзоны "Южный порт" стало АО "ОЭЗ "Технополис Москва"", а бывшей промзоны "Зюзино" на Одесской улице – Московский фонд реновации жилой застройки. В результате преобразования двух этих территорий общей площадью 26 гектаров в городе появятся почти семь тысяч новых рабочих мест. В их развитие вложат около 40 миллиардов рублей", - сказал Владимир Ефимов.

Член МРО "Деловая Россия", эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк уверен, что в последние десятилетия пришедшие в запустение промышленные зоны превратились в "серые пятна" на карте бурно растущего мегаполиса. И оставлять их в таком виде нельзя.

"Наше индустриальное наследие прошлого – это своеобразный резерв, который может сформировать новую антикризисную инфраструктуру для развития экономики, используя территориальные ресурсы реорганизуемых и потенциал сопряженных территорий. Москва ведет последовательную политику в создании города, комфортного для работы и для жизни. Появляются новые жилые комплексы с развитой внутренней инфраструктурой, где людям доступны социальные объекты, кафе, рестораны и магазины буквально "в шаговой доступности". Параллельно система московского метро, включая МЦК и МЦД сделала связанность даже самых отдаленных уголков города доступной, кратно снизив время людей на логистику до работы и до дома", - сказал Алексей Хижняк.

"Переустройство бывших промзон под организацию комплексных решений, начиная от деловых центров и заканчивая жилыми кварталами, магазинами, объектами сервиса, спортивными клубами, новыми рабочими местами, предполагает снижение нагрузки на инфраструктуру города, одновременно обеспечивая части местных жителей комфортные условия труда и отдыха, при которых "есть жизнь после работы": после рабочего дня можно не тратить время на дорогу домой, еще больше уставая и загружая в час пик общественный транспорт", - сказал в беседе с КП вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

По его словам, данные проекты чрезвычайно важны для развития диверсифицированной экономики города: бизнес в данном случае получает возможность локализовать свои проекты с четким пониманием адресности своей аудитории, а также специфики площадей, на которых он работает.

"Поэтому данная программа является принципиально важной и поддерживается Московской ТПП", - отметил Варданян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"