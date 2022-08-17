Собянин: Москва направила в Рязанскую область спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами

В столице ничего не горит

Москва направила спасателей и технику для борьбы с лесными пожарами в Рязанской области.

К месту возгорания выехали около 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе три вертолета: ВК-117 - для авиационной разведки, Ка-32 и Ми-26 - для тушения пожаров", - говорится в сообщении мэра.

Лесной пожар в Рязанской области стал причиной запаха гари на западе, юго-западе и юге столицы. В МЧС отметили, что в настоящее время в столице нет возгораний, которые могли бы стать причинами этого явления.

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