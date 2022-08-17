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В Анапе утопающего спасли с помощью дрона

12:57
  • среда
  • 17 августа 2022

Пострадавшему быстро оказали необходимую помощь

Как сообщила в Telegram администрация Анапы, на Центральном пляже далеко за пределами разрешенной зоны купания системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал сигналы о помощи.

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"Получив оповещение, дежурный оперативно направил к тонущему беспилотник. Дрон сбросил мужчине спасжилет и остался в воздухе, послужив ориентиром для подоспевшей на катере службы спасения", - говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали необходимую помощь, его жизни сейчас ничто не угрожает.

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