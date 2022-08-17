Ученые поняли, как получить кислород на Марсе

Разработка специалистов из США и Европы

Ученые из США и Европы создали плазменную установку, которая дает возможность получать кислород из молекул углекислого газа, сообщила пресс-служба Американского физического института.

"Мы предположили, что столкновение электронов высоких энергии с молекулами СО2 будет приводить к разложению этого вещества или же к выделению тепла. Эту энергию можно также использовать для расщепления углекислого газа", - рассказала доцент Лиссабонского университета Васко Герра.

Уточняется, что благодаря правильным параметрам кислород практически не соединялся с угарным газом и не образовывал новые молекулы углекислого.

Согласно ожиданиям экспертов, данная разработка позволит существенно уменьшить расходы энергии на производство кислорода на Марсе.

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