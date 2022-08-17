ВС России за сутки поразили 9 пунктов управления ВСУ

Больше половины военнослужащих 66-й мехбригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду об уничтожении свыше 3 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм, мин, более 30 националистов в районе Славянска.

Кроме того, ВКС России уничтожили более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки, Белой Криницы. Поражены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, под Харьковом, Запорожьем и Николаевом.

Как уточнили в ведомстве, больше половины военнослужащих 66-й мехбригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР и покинули район боевых действий.

ВС России поразили девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады, 56-й мотобригады и 28-й мотопехотной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"