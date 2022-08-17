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ВС России за сутки поразили 9 пунктов управления ВСУ

13:02
  • среда
  • 17 августа 2022

Больше половины военнослужащих 66-й мехбригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду об уничтожении свыше 3 тысяч артиллерийских снарядов калибра 122 мм, мин, более 30 националистов в районе Славянска.

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Кроме того, ВКС России уничтожили более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки, Белой Криницы. Поражены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в ДНР, под Харьковом, Запорожьем и Николаевом.

Как уточнили в ведомстве, больше половины военнослужащих 66-й мехбригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции под Марьинкой в ДНР и покинули район боевых действий.

ВС России поразили девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады, 56-й мотобригады и 28-й мотопехотной бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

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