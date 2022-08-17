Исследование: Около половины избирателей в Москве предпочитают онлайн-голосование

ДЭГ наиболее популярно у молодежи

Среди избирателей в Москве 42,6% предпочитают дистанционный формат голосования. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного с 10 по 12 августа социологической группой Russian Field.

В 2022 году, согласно результатам исследования Russian Field, из тех, кто уже планирует участвовать в выборах, дистанционный формат голосования предпочитают 42,6% избирателей. По данному показателю также сохраняется положительная динамика, чему способствует постоянное усовершенствование московской платформы ДЭГ.

ДЭГ наиболее популярно у молодежи: 61% респондентов в возрасте до 29 лет намерены голосовать онлайн. По данным исследования, люди более старшего возраста также благосклонно относятся к возможности дистанционного волеизъявления: 59% избирателей в возрасте 30-44 года и 46% в возрасте 45-59 лет.

Стремительная цифровизация городских государственных услуг делает свое дело: москвичи предпочитают коммуницировать с государством с помощью сервисов городской экосистемы и воспринимают ДЭГ как ее органичную часть. Уже более 14,9 млн москвичей пользуются ее услугами и обратились к сервисам портала мэра и правительства Москвы уже более 2,6 млрд раз".

По данным исследования, с начала лета осведомленность москвичей о предстоящих муниципальных выборах выросла почти в три раза. Если в начале июня о них знали лишь 11% горожан, сейчас уже 32,6% избирателей владеют информацией о выборах и это при условии, что агитационная кампания только набирает обороты.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут рассказал, что москвичи с полной учетной записью на официальном портале мэра и правительства Москвы смогут проголосовать онлайн на выборах без предварительной записи. Формат своего участия в выборах муниципальных депутатов — электронно или очно – можно определить непосредственно в дни голосования.

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