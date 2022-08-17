Собянин рассказал о помощи Москвы в борьбе с пожарами в Рязанской области

В соседний регион из столицы направлены спасатели и техника, в том числе три вертолета

Москва окажет помощь Рязанской области в тушении лесных пожаров. В соседний регион из столицы направлены спасатели и техника, в том числе три вертолета. Дым от возгораний сегодня утром накрыл несколько районов столицы. Где ощущался запах гари и какая обстановка там сейчас?

С первыми лучами солнца москвичи, живущие на западе, юго-западе и юге города, увидели серую дымку в небе. И почувствовали до боли знакомый по лету 2010 года запах гари.

Оказалось, над частью города повис дым от природных пожаров. Но принесло его не из Подмосковья. Источник нашли в соседней Рязанской области. Это подтвердили и в МЧС, и в Рослесхозе.

"Пожар крупный, но на сегодня угроза его развития отсутствует. На территории МО пожаров не зафиксировано. В Московской области на сегодня нет действующих пожаров, в том числе нет торфяных пожаров. После пожаров 2010 года проведена масштабная работа по обводнению торфяников на территории МО. На сегодня повторение ситуации 2010 года фактически исключено", - сказал Иван Советников, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

Сейчас под Рязанью горят 500 гектаров на границе Кудомского лесничества и окского заповедника. Там введён режим ЧС. Сергей Собянин сообщил сегодня, что Москва поможет соседней области.

"Для оказания содействия в локализации возгораний нами в помощь отправлено 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники, в том числе 3 вертолета: ВК-117 – для авиационной разведки, КА-32 и МИ-26 – для тушения пожаров", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Но как дым из такой дали добрался до Москвы? Ведь от очага возгорания до столицы по прямой - около 200 километров на юго-запад, а обычно ветер дует в обратном направлении, то есть из Москвы в Рязань. Всё дело в антициклоне, который сейчас охватил Русскую равнину и вызвал необычный приток воздуха с востока на запад.

"Центральные области оказались на южной окраине очага высокого давления, где собственно и наблюдаются ветры восточного и юго-восточного направления. В антициклоне наблюдаются так называемые нисходящие воздушные потоки, то есть воздух прижимается к земле. Так вот продукты горения, которые ощутили на себе сегодня жители южный районов столичного региона, они, увы, не рассеиваются в атмосфере, а наоборот, имеют тенденцию к накоплению в приземном слое. При чём слой - 1-2 метра, то есть это на уровне человеческого роста", - рассказала Елена Волосюк, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

Синоптики прогнозируют, что обширный антициклон над европейской частью России будет властвовать ещё долго - как минимум, до конца лета. Можно лишь ожидать небольшие дожди на выходных. Так что пока природные пожары под Рязанью не потушат, москвичи, скорее всего, периодически будут чувствовать их запах.

Ксения Игнатова, Дарья Леонова, Валерий Белинский и Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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