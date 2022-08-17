ОПЕК открестилась от подорожания нефти и газа

Организация к этому непричастна, заверил генсек ОПЕК

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не виновата в росте цен на газ и нефть, проблема заключается в недостатке инвестиций в нефтегазовой отрасли. Об этом заявил в среду, 17 августа, генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Аль-Гайс указал, что на ситуацию на мировых энергетических рынках действует ряд факторов, помимо ОПЕК — они и привели к подорожанию энергоносителей. По мнению главы ОПЕК, проблема заключается в хронической нехватке инвестиций в добычу полезных ископаемых.

При этом аль-Гайс подчеркнул, что ОПЕК поддерживает прочные отношения с Россией по вопросу управления нефтяным рынком, стороны отделяют политику от совместной работы по управлению балансом на рынке.

Генсек ОПЕК подтвердил лидирующую позицию России в поддержке декларации о сотрудничестве с Организацией, а также прочность отношений в этой области, сообщает ТАСС.

Западные СМИ тем временем отмечают, что Москва успешно справляется с эффектом от антироссийских санкций Запада, одерживая победу на газовом и нефтяном рынках. Добыча нефти в России по итогам июля практически полностью вернулась к показателям, существовавшим до 23 февраля 2022 года — 10,8 миллиона баррелей в сутки.

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