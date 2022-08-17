В Южном Бутове козы объедают клумбы и прыгают на машины

Проблема появилась давно

Жители Южного Бутова просят построить загон для стада коз, которое уже не один год свободно разгуливает по району. Рогатые жалости не знают - то клумбу объедят, то машину затопчут. И вроде бы хозяин есть, но договориться с ним не получается.

Обычное утро в обычном московском дворе. Перекличка с собратьями. От топота копыт пыль почти не летит, но вмятины на капоте остаются. Так происходит романтический завтрак.

Для кого-то автомобиль - средство передвижения. А для них - возможность добраться до еды! Наверху не то чтобы вкуснее - просто внизу уже почти всё съели.

"Они постоянно к нам приходят в палисадники наши, кушают наши цветы, а когда цветы заканчиваются и кустики, они запрыгивают в наши машины и начинают объедать деревья наши, где не достают выше, они используют машины", - рассказала Людмила Печёнкина, жительница Южного Бутова, общественный инспектор в области обращения с животными.

За десертом козы идут к урнам. Дальше - променад по дорогам, доходят и до ближайших станций метро. А отдыхать предпочитают на детских площадках. Жители Южного Бутова к таким козьим набегам за много лет уже привыкли. Тем более, что животные агрессии в отношении людей не проявляют, наоборот - дружелюбны, рассчитывают на ласку и вкусняшки. Да и в суд за испорченный автомобиль на козу не подашь. Впрочем, как оказалось, и на её хозяина тоже.

75-летний Валерий Аникеев в Южном Бутове и правда - знаменитость. Одевается экстравагантно. А за рассказы его уже давно окрестили местным Бажовым. Коз он держит много лет. Сколько их у него, кажется, и сам толком не знает - то ли 11, то ли 13. То новые появляются на свет, то украдут какую. Свободный выпас практикует давно, попробуй прокорми подобную компанию! И с претензиями из-за испорченных авто к нему уже не раз приходили, знает, что отвечать.

С ближайшими соседями у хозяина коз отношения, мягко говоря, напряженные. Не все готовы терпеть и их свободное передвижение, и запах. Чуть что - вспыхивает скандал с нелицеприятными обвинениями.

Проблема существует много лет. Одно из возможных решений - построить для выпаса коз специальный участок неподалеку, благо такой имеется.

"Я предлагаю, в первую очередь, провести какое-то народное обсуждение этого вопроса, найти и выработать какую-то концепцию при которой было бы удобно и жителям, чтобы не царапались машины и не портилось имущество, и в то же время, чтобы животные были под охраной, в каком-то загончике, может быть", - отметил активист района Южное Бутово Дмитрий Первеев.

Валерий Аникеев не против. Предлагает вообще кардинально разделить частный сектор и многоэтажки: "Можно вообще отгородить нас большим забором, поставить электрические провода, чтобы они не ходили к нам, и мы к ним не ходили".

Пока суд да дело - жителям и особенно автомобилистам Южного Бутова по-прежнему приходится соблюдать нехитрые правила. По дворам двигайся осторожно, со сниженной скоростью. А хочешь сберечь авто - не паркуйся под кустами. Берегись коз!

Юлия Богоманшина, Илья Дроздов, "ТВ Центр".

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