Под Троицком заработали новые очистные сооружения

"Мосводоканал" продолжает программу обновления очистных станций

Чистая вода и отсутствие неприятного запаха. Под Троицком начали работать новые очистные сооружения. Это уже десятый подобный объект на территории Новой Москвы. Старые конструкции здесь были построены ещё в середине прошлого века и со своей задачей уже давно не справлялись. Теперь об этих проблемах можно забыть.

Место, где очищенные сточные воды сбрасывают обратно в реку, сотрудники Мосводоканала показывают с гордостью. Именно так работают самые современные технологии очистки. Вода, которую возвращают в природу, совершенно прозрачная. А на самих сооружениях минимум персонала, за процессом превращения воды из грязной в чистую следит один оператор. В поселении Клёновском местные жители давно ждали новые установки и уже успели их оценить.

Старые очистные сооружения были построены здесь еще в 60-х годах прошлого века. И со своей задачей явно не справлялись. Эта станция стала для Мосводоканала 10-й. Подарок Новой Москве на 10-летие.

"На Водоканале была принята программа реконструкции, рассчитанная до 2025 года. В июне 2022 года запущены в работу очистные сооружения поселка Кленова. Это уже 10-й объект завершенной реконструкции, на котором внедрены технологии глубокого удаления азота и фосфора", - рассказала Елена Казакова ("Мосводоканал").

А именно эти элементы и вызывают цветение водоемов. Так что теперь неприятные запахи местных жителей преследовать не будут. "До реконструкции очистных сооружений в поселении Кленовское были неприятные запахи, и жители жаловались на какой-то шум. Теперь вода намного стала чище, шумы пропали. И запахи, конечно же, ушли", - отметил житель поселения Кленовское Дмитрий Бочаров.

Процесс очистки проходит в несколько этапов. Вода пропускается через мелкое сито и песок. Затем в ход идут бактерии и активный ил. Одна из последних стадий - микрофильтрация, где размер ячеек сита всего 10 нанометров.

"Заключительная стадия - ультрафиолетовое обеззараживание. Тут используется тоже отечественное оборудование - ультрафиолетовые лампы. Вода облучается ультрафиолетом, собственно говоря, как солнце. В итоге в речке мы видим чистую воду, в которой прекрасно живет рыба, и она безопасна для людей эта вода", - рассказал главный технолог Управления канализации АО "Мосводоканал" Николай Белов.

Такие современные сооружения ускоряют очищение воды по сравнению с естественной средой примерно в 30 раз. "Мосводоканал" продолжает программу обновления очистных станций, и в ближайшее время планирует сдать еще несколько подобных объектов.

Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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