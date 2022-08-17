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ИИ поможет московским врачам диагностировать онкологию

15:15
  • среда
  • 17 августа 2022

Сервисы на основе нейросетей начали тестировать в онкобольнице №62 и научном центре им. Логинова

В диагностике онкозаболеваний московским врачам теперь будет помогать искусственный интеллект. Спецсервисы на основе нейросетей начали тестировать в городской онкологической больнице №62 и научном центре имени Логинова. На первом этапе врачам необходимо создать как можно больше цифровых копий биоматериалов и накопить единую базу гистологических изображений. Эти данные научат анализировать искусственный интеллект. Сами медики благодаря сервису смогут в любой момент получить второе мнение в режиме онлайн и проводить консилиумы по сложным случаям.

"Без цифровой среды физически это сделать невозможно, потому что мы сталкиваемся с логистическими проблемами, с необходимостью пересылки биоматериалов, что сейчас сложно реализовать. Конечно, внешние экспертные консультации, в цифровой среде это значительно быстрее, в будущем, я надеюсь, у пациентов не будет необходимости в Москве ездить между учреждениями, чтобы получить второе мнение", - заявил Никита Савелов, заведующий патологоанатомическим отделением ГБУЗ "МГОБ №62 ДЗМ", главный внештатный специалист по патологической анатомии в онкологии Департамента здравоохранения города Москвы.

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