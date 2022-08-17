Собянин рассказал о реализации крупных городских проектов в Москворечье-Сабурове

Мэр столицы оценил итоги благоустройства жилых кварталов района

Парк на месте свалки. В столице завершена реабилитация долины реки Чертановки в районе Москворечье-Сабурово. Итоги работы сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Эта территория сейчас активно развивается.

Вместо заброшенного пустыря - новая особо охраняемая территория. "Долина реки Чертановки" - теперь еще одно место для прогулок и пикников для жителей района Москворечье-Сабурово.

"До благоустройства всё тут было запущено, непонятные люди ходили, всё было не очень красиво. Я в Москве такого места не видела. Как было и как стало - разница колоссальная", - сказала Надежда Гузеева.

За короткий срок строители и ландшафтные архитекторы смогли провести комплексную реабилитацию долины.

"Был укреплён берег реки Чертановки. Порядка 8 тысяч выполнено навесных дорожек. Здесь рельеф местности не позволял выполнить дорожки другого вида", - сказала Ольга Косова, начальник отдела ЖКХ управы района Москворечье-Сабурово.

В речной пойме между Кантемировской и Котляковской улицами сохранилась естественная среда обитания редких для города животных и растений. Здесь преобладает водно-болотная растительность с ивняками. За время работ выявили даже растения и птиц, которые занесены в Красную книгу Москвы. Так что теперь здесь можно проводить уроки биологии. Масштабы работ сегодня вместе с жителями Москворечье-Сабурова оценил мэр Москвы.

"В Москве мало создается особо охраняемых природных территорий. Обустраиваем много и парков, и скверов. Но создание с таким особым статусом - особо охраняемой природной территории - в Москве редко встречается. Здесь на месте, по сути дела, свалки мусорной сделали такой хороший проект. Три года над ним трудились. Но результаты есть. Тяжелая работа была. Около 30 тысяч бетона пришлось вывезти. 3 тысячи гаражей в округе, если помните, все застроено было", - рассказал Собянин.

На прибрежной территории сделали площадки для тихого отдыха, пикниковые зоны, оборудовали место для выгула собак. Здесь можно позаниматься спортом и погулять с детьми. Раньше, говорят местные жители, это было большой проблемой.

"Вообще не было места. Вообще. Вот выходим - там дорога, тут дорога. Вообще негде было гулять. Вот сейчас очень хорошо", - говорит Ольга Полатова.

Ландшафтный заказник стал более зеленым - высадили более 8 тысяч деревьев и кустарников. Наслаждаться природой можно и в вечернее время. Вдоль всех дорожек - энергосберегающие фонари. Есть камеры видеонаблюдения для безопасности. В ближайшее время жителей Москворечье-Сабурова ждет еще немало перемен.

"Мы смотрели возможность ФОК реконструировать, это невозможно. Поэтому его придется снести, спроектируем новый, построим новый. На Каширке мы не так давно дали разрешение строительства частного ФОК. Там идет подготовка площадки", - сообщил Собянин.

Также мэр пообещал, что в районе появится бассейн и площадка для хоккея. А уже в следующем году сюда придет Большая кольцевая линия метро и завершится строительство южного участка Московского скоростного диаметра.

Екатерина Гоголева, Егор Миронов, Илья Ушаков, Вадим Тищенко, Алексей Комаров, "ТВ Центр".

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