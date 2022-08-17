Врач назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве

За сутки коронавирусом заболели более 30 тысяч человек

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в начале сентября.

Такие сроки назвал врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, увеличение количества заболевших будет происходить постепенно.

"Пик это, безусловно, начало сентября, после того, как народ повстречается по выходу из отпусков, каникул", - заявил Малышев РИА Новости.

Тем временем за прошедшие сутки коронавирус выявили у 33 тысяч человек – впервые с 20-х чисел марта 2022 года. Скончались 63 человека.

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