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В Херсонской области утвердили новое территориальное деление

13:49
  • среда
  • 17 августа 2022

Административным центром останется Херсон

Пресс-служба администрации Херсонской области утвердила новое административно-территориальное деление региона.

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"Созданы Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов. Административным центром останется Херсон", - сказано в сообщении в Telegram.

Отмечено, что принятые решения ускорят процесс интеграции в состав России и позволят более эффективно решать задачи социально-экономического, политического и культурного развития.

Ранее СМИ писали, что референдум о присоединении Херсонской области к России может состояться уже в сентябре.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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