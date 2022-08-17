В Херсонской области утвердили новое территориальное деление

Административным центром останется Херсон

Пресс-служба администрации Херсонской области утвердила новое административно-территориальное деление региона.

"Созданы Херсонский и Новокаховский городские, а также 18 муниципальных округов. Административным центром останется Херсон", - сказано в сообщении в Telegram.

Отмечено, что принятые решения ускорят процесс интеграции в состав России и позволят более эффективно решать задачи социально-экономического, политического и культурного развития.

Ранее СМИ писали, что референдум о присоединении Херсонской области к России может состояться уже в сентябре.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"