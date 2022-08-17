РСТ объявила успешным летний туристический сезон в России

Удалось приблизиться к допандемийному 2019 году

Летний туристический сезон на внутреннем рынке можно назвать успешным, несмотря на ряд негативных факторов. Такое мнение в среду, 17 августа, высказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Эксперт заявил, что по ряду параметров текущий сезон превосходит прошлогодний, который был для внутреннего туризма очень хорошим. Кроме того, по всем параметрам удалось приблизиться к доковидному 2019 году.

При этом Уманский отметил, что не обошлось без проблем, в числе которых он назвал изменения в авиаперевозках и закрытие большинства ключевых южных аэропортов России.

Тем не менее, Краснодарский край "сейчас практически заполнился", загрузка Сочи на август близка к 90%, другие курорты Краснодарского края близки к 80%. Сохраняются проблемы в Крыму, где средняя загрузка отелей близка к 60%, цитирует представителя РСТ “Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма, поэтому предлагается распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма.

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