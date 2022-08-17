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РСТ объявила успешным летний туристический сезон в России

14:01
  • среда
  • 17 августа 2022

Удалось приблизиться к допандемийному 2019 году

Летний туристический сезон на внутреннем рынке можно назвать успешным, несмотря на ряд негативных факторов. Такое мнение в среду, 17 августа, высказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

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Эксперт заявил, что по ряду параметров текущий сезон превосходит прошлогодний, который был для внутреннего туризма очень хорошим. Кроме того, по всем параметрам удалось приблизиться к доковидному 2019 году.

При этом Уманский отметил, что не обошлось без проблем, в числе которых он назвал изменения в авиаперевозках и закрытие большинства ключевых южных аэропортов России.

Тем не менее, Краснодарский край "сейчас практически заполнился", загрузка Сочи на август близка к 90%, другие курорты Краснодарского края близки к 80%. Сохраняются проблемы в Крыму, где средняя загрузка отелей близка к 60%, цитирует представителя РСТ “Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо учитывать запросы людей и бизнеса при развитии индустрии внутреннего туризма, поэтому предлагается распространить действие программы "Пушкинская карта" на все виды внутреннего туризма.

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