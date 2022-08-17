В Госдуме предложили ответить Финляндии бензином на визы

Многие из Финляндии ездят в Россию заправить автомобиль, заявил депутат Максим Иванов

Граждан Финляндии, приезжающих в Россию для заправки машин, перед покупкой бензина подписывать документ о поддержке спецоперации России на Украине. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Максим Иванов.

Парламентарий, комментируя инициативы Хельсинки по сокращению выдачи финских виз россиянам, заявил, что "они из своей Финляндии ездят в Россию, чтобы машину заправить".

Иванов предложил обязать финнов перед покупкой подписать документ о том, что они поддерживают специальную военную операцию России на Украине, а также бумагу об осуждении антироссийских санкций.

По мнению депутата, такой ответ был бы симметричен, сообщает РИА Новости.

Ранее финский министр иностранных дел Пекка Хаависто заявлял, что в Финляндии уже разработали механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам. Власти страны будут принимать заявки в ограниченном временном режиме. Для этого на неделе отставят только один день.

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