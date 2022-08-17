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ВВС Британии "для разнообразия" перестали принимать белых мужчин

14:20
  • среда
  • 17 августа 2022

В Минобороны бьют тревогу

Военно-Воздушные силы Великобритании временно приостановили набор белых рекрутов-мужчин с целью разнообразия.

В армию теперь призывают военных женщин и этнические меньшинства, об этом написали телеканал Sky News и газета Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Из-за этого решения в знак протеста подал в отставку глава отдела по набору персонала ВВС Британии.

В Минобороны Британии обеспокоены позицией главного маршала авиации страны Майкла Уингстона, занимающегося только проблемами меньшинств на фоне якобы исходящих от Китая и России угроз, пишут СМИ.

В свою очередь Минобороны Великобритании опровергло сообщение газеты. В военном ведомстве отметили, что набор белых мужчин в ВВС продолжается, однако в армии делают все, чтобы поощрять "поступление на службу людей из групп-меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала.

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