Путин рассказал, как бороться с алкоголизмом в регионах

Важно вести пропаганду здорового образа жизни

Президент России Владимир Путин в среду встретился по видеосвязи с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, передает пресс-служба Кремля.

Как обратил внимание глава государства, показатель заболеваемости с диагнозом "алкоголизм" и "алкогольный психоз" в 2021 году в регионе составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

"Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее, но что нужно точно совершенно делать, и практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные", - сказал российский лидер.

Среди методов борьбы с алкоголизмом Путин указал в том числе пропаганду здорового образа жизни.

"Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься. Среди всех мер - ничего нового не скажу, ничего необычного, но тем не менее - пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение", - подчеркнул президент.

Он также отметил необходимость развития инфраструктуры для занятий спортом воспитания интереса к культуре.

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